SPAL-Palermo | le formazioni ufficiali

In attesa però delle altre squadre: Sudtirol - Ternana, Venezia - Cosenza, Ascoli - Genoa,, Benevento - Cittadella, Como - Reggina. Alle 18.30 tocca a Bari Modena, alle 20.30 la ...ASCOLI - GENOA 0 - 0 LIVE BENEVENTO - CITTADELLA 0 - 0 LIVE COMO - REGGINA 0 - 0 LIVE0 - 0 LIVE SÜDTIROL - TERNANA 0 - 0 LIVE VENEZIA - COSENZA 0 - 0 LIVEAllo stadio “Mazza” protagoniste Spal e Palermo, gara valevole la 17^ giornata del campionato di Serie B. CLICCA QUI per vedere la classifica. Di seguito risultato e tabellino.Spal-Palermo 0-0:IL TABE ...Tre giorni dopo il pareggio ottenuto al “Barbera” contro il Como il Palermo torna nuovamente in campo per sfidare, allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, la SPAL nel match valido per la diciassettesima ...