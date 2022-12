Santa Lucia | i canti tradizionali a Stoccolma

Come ogni anno si festeggia in Svezia, incarnata da una fanciulla con una corona di candele. Nelle immagini un concerto nel parco tematico di Skansen a Stoccolma in una chiesa del XVIII secolo, Segora Kyrka. 11 dicembre 2022... sabato 10 e domenica 11 ancora tutti in piazza per la Fiera diche dal primo mattino accoglierà i savignanesi e gli amanti della storica Sagra del torrone con il mercato e il mercatino ...Roma, 11 dic. (askanews) - Come ogni anno si festeggia in Svezia Santa Lucia, incarnata da una fanciulla con una corona di candele. Nelle immagini ...Torna prontamente alla vittoria l'Accademia Volley che ieri pomeriggio ha superato il Vesuvio Oplonti Torre Annunziata (NA) con il punteggio di 3-1 ...