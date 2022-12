Calciomercato.com

...mister Inzaghi si tratta assolutamente di una bellissima notizia dato che potrà contare su Lukaku per la ripresa del campionato che vedrà i nerazzurri impegnati subito nelmatch contro il. ...L'aria dello spogliatoio nerazzurro, poi, farà bene aRom, che mette nel mirino ilper tornare a viaggiare come faceva con Conte. QUOTA 101 - C'è poi un obiettivo anche... sulla bilancia: ... Napoli, le big di Premier su Kim La risposta di Spalletti Non mancano, infatti, concreti interessamenti nei suoi confronti, anche per quanto concerne le big. In particolare, si parla di Napoli e Lazio, con quest’ultima da tempo a caccia di un vice Immobile.Da Milano arriva un messaggio per il Napoli e per Luciano Spalletti. Spunta un retroscena particolare in vista del match del 4 gennaio.