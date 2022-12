Le pagelle – Tello ci mette la testa | Manfredini le mani Forte | che mazzata

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I giallorossi tornano alla vittoria davanti al pubblico amico contro il Cittadella grazie a un gol dinel primo tempo. Le. Paleari 6: Nessun grande intervento nel primo tempo, esce all’intervallo per precauzione (1’st7: Sempre sul pezzo, nel finale salva la vittoria con due grandi interventi). Improta 6,5: Gioca una gara ordinata da terzino destro rischiando poco e dando sostegno al centrocampo. Glik 7: Altra prestazione da incorniciare. Una sola sbavatura su Varela a inizio ripresa, ma in quel casorisponde presente. Capellini 7: Tiene il livello alto nello scontro fisico con le due punte avversarie e resta per novanta e più minuti dentro la partita con la massima concentrazione. Masciangelo 6,5: Ha il guizzo, è in uno splendido momento ...

