La verità di Wilma Goich su Edoardo Vianello | “600 amanti | lettere e regali per scusarsi”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 11 dicembre 2022) C’era da aspettarsi che ladisulla sua storia d’amore e sul suo matrimonio consarebbe stata diversa da quella che il cantante ha raccontato nel suo libro. Chi conosce la storia dei Vianella, sa bene che questa è una vera e propria faida che dura da anni, e che non si escludono colpi di nessun genere. Dopo le parole dinella casa, è arrivata ladiche nel suo libro, ha spiegato dei suoi tradimenti, giustificandosi dicendo che se non c’è amore, ma lo si fa solo per divertimento, allora un matrimonio non può finire. Inoltre ha puntato il dito contro la, dicendo che il matrimonio si era interrotto perchè lei si era innamorata di un altro uomo e non aveva più voluto ricucire ...