La Lega è in difficoltà ma non imploderà E in Lombardia… Gli scenari di Sorgi

Leggi su formiche

(Di domenica 11 dicembre 2022) Le tre defezioni dei ‘nordisti’ nel consiglio regionale lombardo fanno male. Ma fino a un certo punto. “Non penso che lasia in via di implosione. Il malessere verso Salvini è evidente, ma ancora non c’è nessuno che vuole prendere in mano le redini del partito “. La pensa così Marcello, editorialista de La Stampa e acuto osservatore della politica. Quella che si è aperta in Lombardia è una ferita profonda per la? I consiglieri regionali l’hanno fatto per assicurarsi la possibilità di presentare le liste senza raccogliere le firme. Quello che riduce la portata politica di questa mossa è che né Bossi né i principali collaboratori di Bossi li hanno ‘riconosciuti’ nel gruppo nordista. Anzi, li hanno in qualche modo emarginati. Sicuramente si tratta di un frutto del malessere leghista che si trascina da mesi, ma mi pare che ...