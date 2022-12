Cross | coppa del Mondo | a Dublino il re è Van Aert Pidcock 3°

E poi le corse, i, i dribbling e il gol . Achraf lo trova con uno scavetto dal dischetto ... Prestazioni, esempio e gol come quelli che arrivano anche nellad'Africa del 2021 in un torneo ...Riecco Wout van Aert. Il 28enne belga della Jumbo - Visma ha vinto la prova didel Mondo diche si è disputata a Dublino (Irlanda) ottenendo così il primo successo stagionale in assenza del suo grande rivale Mathieu Van der Poel (l'olandese è in ritiro con il team in ...L’olandese Fem van Empel non si ferma più. In quel di Dublino altro dominio per l’atleta della Pauwels Sauzen-Bingoal nella Coppa del Mondo di ciclocross al femminile, il sesto stagionale. Anche in Ir ...La nona e la penultima delle quattordici tappe della Coppa del Mondo di ciclocross 2022-23 sono quelle che avevano destato grande curiosità tra gli appass ...