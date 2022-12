Ciclocross | Van Aert più forte della caduta e della sfortuna! Incredibile vittoria a Dublino davanti a Sweeck e Pidcock

(Di domenica 11 dicembre 2022) Wout Vanè definitivamente tornato. Nella prima garastoriaCoppa del Mondo in Irlanda, nella capitale, il belga ha dato spettacolo, superando ogni tipo di difficoltà per prendersi un’. In assenza del rivale Mathieu Van der Poel, il belga ha mandato un segnale importante in vista dei prossimi appuntamenti. Nel primo giro gli atleti si studiano, con il solo Eli Iserbyt che prova timidamente ad allungare. Wout Vansi tiene intorno alla settima posizione per poi dare la prima accelerata all’inizioseconda tornata, con l’iridato Tomsempre attaccato alla sua ruota. Provano a fare la differenza in quattro nella seconda tornata, ...

Non c'erano atlete italiane in gara. Photo LiveMedia/DPPI/Fabien BouklaAERT Wout 28 59:36 2 SWEECK Laurens 0:14 3 PIDCOCK Tom 0:17 4DER HAAR Lars 0:19 5 VANTHOURENHOUT Michael 0:22 6 ADAMS Jens 0:33 7 ISERBYT Eli 0:35 8 RONHAAR Pim 0:37 9KESSEL Corné 0:46 10 MASON Cameron 0:58