Calciatore condannato a morte per le proteste | è accusato di ‘tradimento”

IlAmir Nasr-Azadani è statoper aver preso parte allecontro il regime. Secondo quanto riportato dal capo del tribunale di Isfahan, Asadollah Jafari, il 26enne è "uno dei 9 imputati nel caso in cui tre agenti di sicurezza sono stati martirizzati durante i disordini del 25 novembre". L'exdelle squadre Sepahan e Tractor, arrestato il 27 novembre, èdi "tradimento" per essere un membro di un "gruppo armato e organizzato che opera con l'intenzione di colpire la Repubblica islamica dell'Iran". Il tribunale di Isfahan contesta al"l'appartenenza a bande illegali che operano con l'intento di colpire la sicurezza del paese e della società e crimini contro la sicurezza", ossia "assistenza in guerra".

