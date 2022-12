Biathlon | in Coppa del Mondo la staffetta femminile è bronzo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilazzurro brinda ad un altro podio. Italia terza nelladidelad Hochfilzen, in Austria. Vince la Francia con il tempo di 1h14’27?1, con 4 ricariche, seconda la Svezia, 9 ricariche, a 10?4. Le azzurre chiudono sul gradino più basso del podio con 4 ricariche e 18?5 di svantaggio. Buon lancio di Rebecca Passler che non sbaglia nulla al tiro e cede il cambio a Dorothea Wierer al secondo posto, a 15?9 dalla Svezia. Wierer è eccellente e velocissima al poligono, in particolare il quarto, quando copre rapidamente i cinque bersagli, scavalcando la Francia che nel frattempo si era installata in vetta alla classifica. Italia a questo punto in testa con 12?8 di vantaggio sulla Francia e 22?8 sulla Svezia. Molto bene anche Samuela Comola che mantiene la vetta dopo la ...