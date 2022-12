ATTENTI AL FINTO MESSAGGIO EMAIL INTESA SANPAOLO | ATTIVARE IL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA

(Di domenica 11 dicembre 2022)a questadi phishingIn queste ore stanno giungendoci diverse segnalazioni in merito ad unacon oggetto :ildi. Mittente non reale attribuito alla banca. Si tratta di phishing ed è importante non cliccare sul link “CLICCA QUI” che vi porterebbe ad inserire i vostri dati in unsito della banca. Eliminare subito la. Ecco il testo completo : ———————– Gentile Cliente, A partire dal 11 Dicembre 2022 non potrai più utilizzare la tua cartase non attivi ildiweb. La nuova rete di...

LA NAZIONE

... ha fatto la sua comparsa un nuovo eSMS Gruppo ISP. Un ulteriore tentativo di phishing e in pieno svolgimento e varrà la pena non abbassare le difese, dunque stare estremamentenel non ...State" , ha scritto in un post pubblicato su Facebook una mamma di Voghera, comune in ... "Mi sono sentita in pericolo, così hodi starci. Gli ho solo detto: fammi chiamare casa per vedere ... Vende i calendari de "La Farfalla" "E’ una truffa, state attenti" Emanuela Orlandi, quarta parte del memoriale del 2014 di Marco Accetti, ecco i 31 codici: ultimo il 1983 era l’Anno Santo della Redenzione.Anche per gli occhi più attenti la multa sembra vera ... L’allarme è partito dopo che alcuni cittadini hanno trovato finte multe sul parabrezza dell’auto, fornite anche di IBAN falso per il pagamento.