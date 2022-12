anteprima24.it

In particolare, abbiamo fornito assistenza medica e supporto alladegli infanti in aree ...di casi di malnutrizione tra i minori di meno di 5 anni e le donne in gravidanza o in...... 'con la falsa idea che in qualche modo risparmino calorie', analizza Rosaura Leis, coordinatrice del Comitato per lae l'al seno dell'Associazione spagnola di pediatria (Aep). Allattamento e nutrizione con latte materno, il corso al Ruggi di Salerno