Tilda Swinton | «Ho espresso i miei tre desideri Incertezza | caos | subbuglio»

(Di sabato 10 dicembre 2022) Lui: «Non avrei potuto dimenticarmi di te, tu sei indimenticabile». Lei (ride). Lui: (sussurrando, il microfono cattura appena le parole): «Così, il giorno dopo averti incontrata, mi sono detto: “Oddio e se proprio lei potesse essere Alithea… ”». Lei (lo guarda come si guarderebbe un amante che si è appena presentato alla porta con un mazzo di rose) Lui: «Poi c’è stato un momento bellissimo quando tu hai chiamato, dopo pochissimo, voleva dire che la sceneggiatura l’avevi letta d’un fiato, e mi hai detto: “Sì, lo farò”». George Miller e, regista e protagonista di 3000 anni di attesa, al festival di Cannes (Photo by Joe Maher/Getty Images) I primi momenti, quelli che decretano la nascita di un’opera, un film, sono spesso bellissimi e poetici (poi entrano in gioco gli avvocati e la magia si affievolisce), ma è raro vedere una ...