Salvione | “Napoli | Ilic e Demme ecco tutta la verità”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 10 dicembre 2022) Pasquale Slavione parla di Diegoe Ivanin vista delle operazioni di mercato deldurante la finestra di gennaio.-Salernitana: è il derby di mercato in Turchia nel nome di. Già: considerando il ruolo che Lobotka è stato capace di ritagliarsi, il collega è diventato uno dei profili più gettonati di questa fase di avvicinamento alla parentesi invernale degli affari del calcio. Giuntoli, nel frattempo, studia obiettivi per il centrocampo nel caso in cui dovesse liberarsi un posto a gennaio: Ivandel Verona piace molto, anzi moltissimo, e infatti l’operazione potrebbe anche ricalcare quella di Rrahmani: ovvero, acquistare subito per poi integrare in rosa in estate. Occhi anche sul croato del Salisburgo e della Nazionale, Luka Sucic. Spalletti in ...