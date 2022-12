OA Sport

Mondiali: Marocco - Portogallo, le. Mondiali: Marocco da record a Qatar 2022 . Il Camerun ... che ora sognano il colpaccio: battere anche la vincente di- Francia e approdare in ...La nazionale di Regragui sfiderà una trae Francia nel penultimo atto del torneo ... Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le, le parole dei protagonisti ... Pagelle Inghilterra-Francia, Mondiali calcio 2022: voti in diretta Il Marocco di Sofyan Amrabat, perno della Fiorentina, va in semifinale mondiale. Dove affronterà la vincente di stasera, fra Francia e Inghilterra. E’ la prima volta per una squadra africana. Sì, il ...Il Marocco di Qatar 2022 è la prima squadra africana a raggiungere la semifinale dei Mondiali. Ronaldo non trattiene il pianto a fine gara, Leao non incide per il Portogallo ...