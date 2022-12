Open Day ITI Lucarelli | “Pensa il tuo futuro all’industriale”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Istituto Tecnico Industriale “G. Bosco” di Benevento scalda i motori per accogliere le studentesse e gli studenti di terza media e le loro famiglie per presentare l’offerta formativa con i quattro indirizzi di studio: Elettronica, Elettrotecnica e Automazione – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Trasporti e Logistica. GliDay dell’ITIsi svolgeranno nei pomeriggi di sabato: il 17 Dicembre 2022 e il 14 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Per permettere di organizzare al meglio la visita della scuola e la partecipazione alle attività proposte nei nostri laboratori, bisogna prenotarsi utilizzando il form di registrazione, disponibile al seguente link: https://forms.gle/uUPMJdudN9TS7yXc9. L’iscrizione sarà possibile fino a 6 ore prima della ...