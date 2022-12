ilGiornale.it

"Come amministrazione " ha detto il sindaco Stefania Proietti " siamo particolarmente...continuiamo a fare la nostra parte per rendere sempre più accogliente e più fruibile Assisi". ..." Non è stata una serata facile per" ha commentato Marco Fabbri " è sempre difficile pattinare in casa, in ogni modo siamodi quello che abbiamo fatto e siamo convinti che domani ... "Noi soddisfatti: aiuti ai più deboli ma non possiamo agire su tutto"