LIVE – Salernitana-Fenerbahce 0-1 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 10 dicembre 2022) Alle 16:00 di sabato 10 dicembre, all’Alanya Oba Stadium, la Salerntiana sfiderà ilin occasione della primadi questa sosta invernale dei granata. Nicola cerca buoni segnali dalla sua squadra in un test impegnativo contro una società di dimensione internazionale. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Gli uomini di Nicola sono pronti ad entrare in campo. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5: E. Irfar Can, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi; Ferdi, Ismail, Lincoln, Kahveci; King, Serdar D. A disp: Ertugrul, Dogukan, Lemos, Yigit, Yusuf, Arao, Isak, Crespo, Mert, Zajc, Bruma, Rossi, Batshuayi. All: Jorge ...