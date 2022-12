La promessa di Sofyan Amrabat

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sulla schiena ha il numero 4, una maglia che indicava il mediano incontrista nel “calcio che fu”. Parliamo di quel gregario destinato a riconquistare palloni su palloni, il cui nome difficilmente entra nella storia. Non sempre è così.vuole essere l’eccezione a questa regola. Il calcio è cambiato, il giocatore che ha il compito di presidiare la zona davanti alla difesa è diventato una cosa diversa ma è rimasto con un ruolo non facile da svolgere e non sempre riconosciuto. In realtà,non è neanche un vero 4 e non solo per le necessità tattiche del calcio europeo che gioca il suo Marocco. Il suo numero è il 34 e racconta una storia, quella di Abdelhak Nouri, celebrata anche dopo la vittoria negli ottavi. Una vita simile, entrambi nati e cresciuti in Olanda da genitori marocchini, accomuna i due giocatori ...