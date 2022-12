La corsa di Trentalange è finita | non ha fatto nulla per preservare l’Aia dalla vergogna Repubblica

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Ladi Alfredo. Il terremoto che ha travolto gli arbitri finirà per smantellarne anche il vertice”. Lo scrive Matteo Pinci sul Corriere della Sera, a proposito dell’indagine della Procura Figc sul caso D’Onofrio, chiusa ieri. Il procuratore capo delera stato arrestato nelle scorse settimane per traffico internazionale di droga. A proposito di, Pinci scrive: “Gli hanno concesso una settimana di tempo per scegliere cosa fare, poi la Federcalcio chiuderà d’imperio la sua stagione da presidente dell’Associazione italiana arbitri: il commissariamento delè diventato un atto inevitabile”. Le indagini sul caso D’Onofrio hanno rivelato un quadro devastante, per il mondo arbitrale. “Alla luce degli elementi messi nero su bianco dal Procuratore ...

