Formazioni ufficiali Lugano-Monza | amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ledi, match. Primainvernale per i lombardi allo stadio Cornaredo contro gli svizzeri, attualmente quarti nella Super League. Appuntamento alle ore 14 di questo pomeriggio, sabato 10 dicembre. Queste le scelte dei due tecnici.: in aggiornamento: in aggiornamento SportFace.