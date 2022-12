(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i servizi a largo raggio da parte dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia nell’area deidove, precisamente a Pimonte, i militari della locale stazione hanno rinvenuto e sequestrato 3 chili di marijuana. La sostanza stupefacente era in un terreno demaniale, nascosta e ben conservata. Ilin plastica era interrato ma non del tutto e tanto è bastato per essere notato dai carabinieri durante il “rastrellamento” della zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

... alte in media due metri, coltivate in una serraa cui si accedeva esclusivamente da una ... Lagià essiccata e confezionata che è stata rinvenuta dai carabinieri, potrebbe però non ...Castellammare, scappa alla vista dei carabinieri ma dimentica laControlli nel centro antico. ... ove - in una delle tre opere abusive - è stata realizzata una cantinadi circa 20 metri ... Droga interrata in un fusto, sequestro nei Monti Lattari