Il Fatto Quotidiano

Eppure, oltre ladell'utopia, c'è anche un dato che spiega perché il Marocco è ai quarti ... Non ha preso gol in 90 minutila Croazia (che è in semifinale), in 90 minutiil Belgio ......liberato dalladel calcio - giocato - divertendosi e dalla stucchevole danza del piccione, ribadisco che l'Inghilterra vincerà il Mondiale, ma questa sera è molto probabile che perda... Contro la retorica della lotta all’evasione fiscale: il grosso è in banca (e in via Nazionale lo sanno) E’ pura retorica finalizzata a nascondere il vero problema: la redditività delle banche. Con quelle manovre, i ricavi da servizi, che pesano circa il 70% sul fatturato complessivo delle banche, si ...Solo Mbappé (che l'Inghilterra dice di sapere come fermare) gioca in Ligue 1, un campionato fuffa Ancora sbronzo per la vittoria della Croazia, che ci ha liberato dalla retorica del calcio-giocato-div ...