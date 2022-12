Auto esce di strada durante Rally Veneto | muore navigatrice

Tragedia al Rally del Veneto, in corso nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata allestoriche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) e la navigatrice, Barbara Incerti, è morta sul colpo. La donna, 53enne, residente in provincia di Reggio Emilia, era a ...L'incidente approfondimento Roma, 43enne morta in incidente sul Gra: funerali il 13 dicembre Durante la seconda prova della gara riservata allestoriche, una Peugeot 205 è uscita di strada ...Incidente e tragedia al Rally del Veneto in corso nel veronese. Un'auto, una Peugeot 205, è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) durante la seconda prova della ...(ANSA) - VERONA, 10 DIC - Tragedia al Rally del Veneto, in corso nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, ...