Telethon 2022 | al via sulla Rai la maratona solidale Ecco tutti gli appuntamenti e i conduttori coinvolti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Arianna Ciampoli e Paolo Belli Sulle reti Rai torna ladi Fondazione, giunta alla 33° edizione, in programma dall’11 al 18 dicembre. Sarà una settimana all’insegna della solidarietà, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.gliRai e iDOMENICA 11 DICEMBRE Il numeratore, che segnerà l’inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà domenica mattina durante Unomattina in Famiglia, programma condotto da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Laproseguirà alle 9.40, sempre su Rai 1, con la conduzione di Arianna Ciampoli e Paolo Belli, mentre in prima serata toccherà a Carlo Conti, subito ...

Domenica 11, sabato 17 e domenica 18 dicembre si potranno acquistare in alcune piazze milanesi (elenco su.it) i cuori di cioccolato prodotti da Caffarel, in versione fondente, al latte con ......speciale di Soliti Ignoti dedicata all'estrazione dei premi finali della Lotteria Italia, ... che chiuderà la settimana della maratona. Per la Clerici, invece, le luci della prima serata ...Ad illustrare il programma è stato il sindaco Francesco Morra, affiancato dal presidente del consiglio comunale Marco Rago ...StampaPresentato, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pellezzano, il ricco programma della “Maratona Telethon Pellezzano”, che come ogni anno vede coinvolto l’Ente in prima persona a sostegno della ...