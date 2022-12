Sci alpino | startlist gigante Val d’Isere 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sabato 10 dicembre andrà in scena ilmaschile della Val, prova valida per la Coppa del Mondo-2023 di sci. Lo svizzero Marco Odermatt si presenta con i favori del pronostico, ma è atteso dall’avvincente sfida con i norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen, il francese Alexis Pinturault, lo sloveno Zan Kranjec. Attenzione anche all’austriaco Manuel Feller e allo svizzero Loic Meillard. L’Italia punta su Luca De Aliprandini (numero 14), che ha tutte le carte in regola per poter fare bene. In gara anche Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger. Appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche sulle nevi francesi, mentre la seconda e decisiva manche andrà in scena tre ore più tardi (alle 12.30, giusto in tempo per fare ...