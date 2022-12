Placebo in concerto a Piazzola sul Brenta il 18 luglio 2023

(Di venerdì 9 dicembre 2022) A ben 7 anni di distanza dall’ultima volta, Zed riporta il meglio della musica internazionale asul(PD) la prossima estate con ilLive Festival. Il primo grande nome annunciato è quello dei, celebre band britannica che salirà sul palco dell’Anfiteatro Camerini il 18! La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile. Dopo aver riempito di entusiasmo i propri fan sui palchi di Firenze Rocks e del Mediolanum Forum di Milano, il gruppo torna in Italia l’anno prossimo per cinque imperdibili appuntamenti, tra cui quello disul(PD). Conosciuti per ...

Dopo gli annunci di Simply Red e, ecco il terzo grande nome, uno degli artisti che hanno ... 'Shape of my Heart', 'Roxanne' e 'Demolition Man', ilè stato descritto come 'una rara ..."Siamo felici e soddisfatti di poter annunciare un primoa Imola per il 2023: quello dei. Il lavoro che stiamo facendo per rendere Imola attrattiva e confermare l'Autodromo come ...Si parte l’11 luglio al Sonic Park Stupinigi di Torino, quindi il 13 a Lucca, il 14 a Imola, il 16 a Cava del sole e il 18 a Piazzaola sul Brenta I Placebo hanno annunciato il loro grande ritorno in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...