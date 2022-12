Perché Uomini e donne oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 9 dicembre 2022, Canale 5, venerdì 9 dicembre 2022, non va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito: il programma di Maria De Filippi si ferma per il ponte dell’Immacolata. Il dating show non era stato trasmesso neppure ieri, giovedì 8 dicembre 2022, Festa dell’Immacolata. Lo stop prosegue anche, venerdì 9 dicembre, per quello che sarebbe dovuto essere l’ultimo appuntamento della settimana. D’altronde i programmi di Maria De Filippi rispettano sempre i giorni di festa e in queste occasioni non vanno in, anchemolte persone non lavorano e sono quindi fuori casa, magari in vacanza. Per questo si è scelto di interrompere per un paio di giorninella fascia del ...