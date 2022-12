Oriana Marzoli ha un ex in comune con una conduttice famosissima? L’indiscrezione infiamma il web

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 9 dicembre 2022), attuale concorrente del Gf Vip 7, avrebbe alcuni ex italiani. Pare che uno di loro abbia avuto un flirt anche con una conduttrice molto famosa. Ecco di chi si tratta.è diventata fin da subito un personaggio molto discusso del Gf Vip 7.-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Attualmente pare sia in corso un flirt con Antonino Spinalbese, suo coinquilino, e nel frattempo stanno comparendo anche notizie sul suo passato. Tra queste, però, ce n’è una che ha spiazzato letteralmente tutti: pare che la Vippona abbia un ex incon una conduttrice amatissima in Italia. Ecco di chi si tratta.ha un ex incon una conduttrice amatissima...