Niente farmacia e distributori automatici | a distribuire i preservativi ci penserà la scuola

ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

...il cosino rosa dentro la sportina di stoffa che ho usato il giorno prima per andare in. Il ... Non dico, sorrido: l'unico insegnamento che è riuscita a trasmettermi Natalia Aspesi è non ...Sì, perché mentre salmodiavo tra me e me per essere in coda in, in realtà ho cominciato a ... non sono nella posizione di far pagarea nessuno. Parlavo dei quotidiani importanti, e di ... Palidoro | Farmacia Salvo D'Acquisto, niente fila per invalidi e donne incinte: nasce il Farmadrive Niente vaccino con tamponi falsificati: 11 indagati a Varese che si sarebbero fatti dare 500 euro per far rilasciare dei green pass illegittimi ...Usufruire di uno dei buoni sconto Amica Farmacia disponibili per il tuo shopping è semplice e veloce. Per poterne beneficiare, infatti, ti basta aggiungere a carrello gli articoli che desideri e digi ...