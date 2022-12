Mondiali Qatar | Petkovic dall' Emilia alla semifinale iridata - Sport - Calcio - quotidiano net

LUSAIL () - Dopo la sorprendente eliminazione del Brasile ai rigori per mano della Croazia, tocca all' Argentina di Messi contro l' Olanda : chi passa sfida proprio la nazionale croata in semifinale. ...Commenta per primo L'allenatore del Lione, Laurent Blanc dice la sua sulla partita tra Francia e Inghilterra ai quarti di finale deiin: 'Sfida aperta'.Al Rayyan, 9 dic. - (Adnkronos) - Continua il digiuno del Brasile ai mondiali. I pentacampioni non vincono la Coppa del Mondo dal 2002. Da allora quattro eliminazioni ai quarti di finale, ...La Croazia si è qualificata per le semifinali dei Mondiali 2022. Nei quarti ha superato il Brasile 5-3 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi 0-0, i supplementari 1-1.