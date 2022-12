LIVE – Biathlon | sprint maschile Hochfilzen 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Latestuale dellodi, seconda tappa della Coppa del Mondo/2023 di. Saranno cinque gli azzurri in gara: Didier Bionaz, David Zingerle, Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel e Daniele Cappellari. Appuntamento a partire dalle ore 13.45. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

OA Sport

Seguite con noi la DIRETTAscritta della sprint maschile di Hochfilzen, prova valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. Si partirà alle ore 13:45:30 e OA Sport ...15.23: Tanti errori, qualche sorpresa, una Lampic già di altissimo livello al debutto, con una prova strepitosa sugli sci. Questi i tempi della sprint di Hochfilzen che decreta il sorpasso di Simon su ... LIVE Biathlon, Sprint maschile Hochfilzen 2022 in DIRETTA: tutti contro Johannes Boe, Tommaso Giacomel deve alzare le percentuali. Start alle 13.45 CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON 15.24: L’appuntamento è per domani alla stessa ora per la sprint maschile. Grazie per averci seguito e ...La diretta testuale dello sprint femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...