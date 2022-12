Inter-Napoli | verrà applicato il fuorigioco semiautomatico | l’ufficialità

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Inilcome annuncia il presidente della Serie A Lorenzo Casini Una novità importante entra a far parte del calcio italiano: l’introduzione del. Sin dalla ripresa della Serie A, la terna arbitrale avrà il supporto di una modifica regolamentare che limiterà ancor di più gli errori. Anche, big match della giornata, dovrebbe vedere l’utilizzo della tecnologia per aiutare arbitro e guardalinee ad individuare le posizioni di offside. Ad annunciare l’introduzione è Lorenzo Casini, presidente della Serie A, ai microfoni della RAI, nel corso della trasmissione Casa Italia: “Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, ...

"Il campionato lo vince chi è più equilibrato e fa meno errori. Fino ad ora ilnon ne ha commessi, mentre noi ne abbiamo fatti tanti... Da un certo punto in poi, però, ci ...stagione dell'Commenta per primo Henrikh Mkhitaryan , centrocampista dell', parla a Sportmediaset e fissa gli obiettivi per la seconda parte della stagione, a partire dalla sfida con il: 'Dobbiamo iniziare fortissimo, sappiamo quanto è importante la gara col ...La ripresa del campionato di Serie A fissata al prossimo 4 gennaio vedrà subito il Napoli affrontare un big match per confermarsi in testa alla classifica: gli azzurri voleranno a Milano per giocare c ...L'armeno non vede l'ora che ricominci il campionato: “Dobbiamo vincere contro il Napoli perché vogliamo essere ancora in gara” ...