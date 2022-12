GF Vip 7 | scatta il bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip sta succedendo davvero di tutto., dopo aver resistito oltre due mesi alle tentazioni delle donne della Casa, passando a detta sua anche da misogino, negli ultimi giorni si sta lasciando andare con, destando scalpore sui social e shock tra gli altri inquilini. Infatti, qualche giorno faaveva rivelato ad Antonino Spinalbese di provare una attrazione per la donna barese e che sta incontrando sempre più difficoltà a trattenersi vedendola 24 ore su 24. E ieri notte laha raggiunto l'ex mezzo busto del Tg1 che stava a letto e, come saluto e dimostrazione di affetto, gli ha dato una stampo sulle labbra, con l'uomo che è sembrato propenso non aspettando altro. GF Vip, attrazione sempre ...