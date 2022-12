“Fai sorridere il cielo” Tv e cinema in lutto per la morte dell’attore | unico nel suo genere

Leggi su caffeinamagazine

Gary Friedkin, attore noto per il suo lavoro in progetti come Happy Days, Star Wars, Blade Runner e Young Doctors in Love, è morto all'età di 70 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla sua famiglia in un necrologio al Tribune Chronicle. Gary Friedkin è morto venerdì 2 dicembre in un ospizio a Youngstown, Ohio. Secondo quanto riferito, è morto a causa di complicazioni da COVID-19. Nato a Youngstown il 23 novembre 1952, dopo essersi trasferito a Los Angeles, ha fatto il suo debutto sullo schermo nel 1981 nella commedia Under the Rainbow. Ha continuato a fare apparizioni memorabili in Young Doctors in Love nei panni del Dr. Milton Chamberlain, e in Happy Days nei panni di Clarence, il cuoco del ristorante-bar Arnold's.