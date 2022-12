Calciomercato Napoli | un centrocampista può lasciare a gennaio | lo vogliono in Serie A!

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ildi Luciano Spalletti ha sorpreso tutti in questa prima parte di campionato attraverso prestazioni di altissimo livello. Senza dubbio, tra i punti forti della rosa partenopea c’è il centrocampo che sta riuscendo ad abbinare qualità e quantità. Come riportato da Sky Sport, però, un calciatore del reparto mediano è in esubero e potrebbe salutaregià a. Si tratta di Diego Demme,italo-tedesco classe 1991, che fino ad ora ha collezionato solo 19 minuti in stagione.salernitana Sul calciatore sembra essere forte l’interesse della Salernitana, con la dirigenza granata che si sta già muovendo per cercare di assicurarsi le prestazioni di Demme. Nella giornata di oggi il ds della Salernitana Morgan De Sanctis ha, ...

Commenta per primo 10 dicembre 1987: nasce Gonzalo Higuain (attaccante argentino ex Juventus e) che oggi compie 35 anni.L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime indiscrezioni in chiavein casa: 'Nel mirino ci sono anche Tommaso Baldanzi dell'Empoli e Luka Sucic, 20enne gioiellino croato del Salisburgo che ha appena festeggiato la qualificazione alla semifinale ... Calciomercato Napoli, si seguono due talenti: uno è in semifinale al Mondiale! In casa Napoli si lavora al futuro in vista della ripresa della Serie A. La società non vuole farsi trovare impreparata e pensa a tutto.L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata su quello che potrebbe essere il possibile mercato del Napoli.