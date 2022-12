Bologna | buon test per i rossoblù | 9-0 contro il Kapfenberger

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ildi mister Thiago Motta è tornato in campo questo pomeriggio alle 14 per disputare un’amichevoleila prestazione per iche si sono imposti sulla società austriaca con un netto risultato di 9-0. Ad aprire le marcature ci ha pensato Lykogiannis al 16esimo minuto, il raddoppio poi, solo un minuto dopo con la firma di Dominguez. La rete di Sansone ha infine chiuso la prima frazione di gioco sul risultato dello 3-0. Ad inizio ripresa il club emiliano ha continuato laa prestazione vista nel primo tempo, Cambiaso va a segno al 49esimo e Ferguson al 50esimio. Di seguito gli ulteriori gol di Vignato, Arnautovic, Barrow, e Lucumi hanno completato il tabellino dei marcatori, tutti differenti ma tutti efficienti....

, Medel giura amore - Queste le sue parole: "Con Motta c'è unrapporto - ecco le sue parole a BFC week - , io mi alleno al 100% e lui apprezza chi dà tutto anche in settimana. In generale ...'Conoscevo Sandro Stefanelli da circa 20 anni. Abitando aera quasi impossibile non incontrarlo, prima o poi. Era una persona positiva, sempre diumore, disponibile e generoso destinato a diventare un vero e proprio personaggio in tutta la città ... Bologna, buon successo per il progetto Footbike – Bologna24ore.it Il cileno: "Con Motta c'è un buon rapporto, ma tutto il gruppo è super. Il mio contratto scade a giugno, spero di prolungarlo". Domani intanto seconda amichevole a porte chiuse (Casteldebole, ore 14)