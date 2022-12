Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022)DELL’8 DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCONE E’ NELLA NORMA; RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE DI USCITA PER LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE DI SETTEBAGNI. E OGGI 8 DICEMBRE SONO IN PROGRAMMA NUMEROSI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA: A CIVITAVECCHIA A PARTIRE DALLE 15.30 SI SVOLGERA’ UNA PROCESSIONE RELIGIOSA IN LARGO D’ARDIA, ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO FINO AL TERMINE DEL PASSAGGIO DEI FEDELI; SEMPRE PER LA RICORRENZA DELL’IMMACOLATA, NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE A PARTIRE ...