Ucraina | la commozione del Papa in piazza di Spagna | “Pace vinca sulla guerra”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le lacrime delindi. “Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino per lache da tempo chiediamo al Signore. Invece – dice ilvisibilmente commosso e con le lacrime agli occhi – devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata”. Il, nell’atto di venerazione dell’Immacolata, invoca lain. Osserva un momento di silenzio, si commuove di fronte allache non si ferma. “In realtà – dice Bergoglio nella preghiera alla Madonna – noi tutti sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, così come fosti accanto alla croce del tuo Figlio. Grazie, Madre ...

