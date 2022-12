“Matilda e le altre” | alla Galleria 104 mostra di Silvia Manfredini

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Bergamo. Con lae ledà voce al femminile nelle sue più diverse accezioni. Trentadue volti e corpi di donna si affacciano dalle pareti dello Spazio 104 e ci interrogano sulla nostra idea di donna, sulle evoluzioni del costume e sulla conquista degli spazi di libertà e di espressione di ragazze, artiste, professioniste di almeno quattro generazioni. Dame con cappellino avvolte in atmosfere bohémienne, disinvolte signore in abito da sera, giovani donne al maquillage, belle ragazze in interni o en plein air, ragazzine con gatto o intente al gioco, amiche colte in momenti giocosi o riflessivi. Fin qui gli oli, imbevuti in una dimensione cromatica totale, in cui lo spazio si declina in partiture dai toni decisi, anche acidi e saturi, non necessariamente ...