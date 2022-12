Genshin Impact | Come attivare la lingua italiana

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il momento tanto atteso da chi voleva giocarema non lo ha mai fatto per via dell’assenza dellaè giunto, ci stiamo naturalmente riferendo alla disponibilità del supporto dellanostrana, almeno per i testi, in modo da dare a chi non mastica l’inglese, la possibilità di comprendere al meglio trama e dialoghi.lasuSe noninstallato, allora non vi resta che scaricarlo, otterrete automaticamente l’ultima versione disponibile, altrimenti dovrete aggiornarealla versione 3.3, la quale introduce per l’appunto il supporto ...

Da oggi, 7 dicembre 2022,è disponibile anche in italiano grazie alla versione 3.3 del celebre free - to - play di miHoYo. Il gioco, che strizza l'occhio anche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che ...Il celebre RPG open worldsarà disponibile in italiano a partire dalla versione 3.3 , in arrivo durante la giornata di domani, 7 dicembre . Il gioco, inizialmente balzato agli onori della cronaca per la ...Sembra che lo show The Game Awards di quest'anno potrebbe vedere Sonic Frontiers o Genshin Impact tornare a casa con un trofeo, a seconda di quale uscirà vincitore nella categoria Player's Choice vota ...Ecco il nuovo codice di dicembre 2022 di Genshin Impact, grazie al quale si possono ottenere tante risorse utili per iniziare a giocare il free to play. Avete appena iniziato a giocare a Genshin Impac ...