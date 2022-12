Affari a orologeria

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si fa presto a dire lusso al polso. A causa della preziosa manifattura di certi «segnatempo», l’attesa per il nuovo diventa così lunga che esiste un sistema di rivendite a prezzi maggiorati di pezzi già esistenti. È legale, tranne quando subentrano altre pratiche, deviate, che possono arrivare alla ricettazione. Sì perché all’aumentare del valore di questi «beni rifugio», aumentano anche i furti. «L’orologio più caro che ho venduto? Intorno al milione di euro». Parte così, con cifre di questo tenore, il nostro viaggio nel «mercato parallelo» degli orologi di lusso. Un mercato in cui il valore di un bene ricercato (e non solo per mero collezionismo) raddoppia, triplica, quadruplica. E, in alcuni casi, perfino decuplica rispetto al prezzo di listino. «Pensate che io ero partito con gli Swatch. Poi mi sono reso conto che riuscivo a rivenderli a un prezzo più alto di quello ufficiale. E ...

