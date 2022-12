X Factor | finale con Pinguini Tattici Nucleari e Meduza

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I quattro nomi ci sono, il rito continua. Il palco del Mediolanum Forum di Assago è pronto per la grandedi X2022 - in onda domani dalle ore 21.15 su Sky, Now e in simulcast su Tv8 - e ...

I quattro nomi ci sono, il rito continua. Il palco del Mediolanum Forum di Assago è pronto per la grandedi X2022 - in onda domani dalle ore 21.15 su Sky, Now e in simulcast su Tv8 - e a misurarne ogni centimetro quadrato saranno Beatrice Quinta, Linda (la favorita), Santi Francesi e ...Fedez presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo " Crisi di Stato ", in uscita proprio subito dopo la, a mezzanotte. I FINALISTI DI XBeatrice Quinta , del roster di Dargen ...I quattro nomi ci sono, il rito continua. Il palco del Mediolanum Forum di Assago è pronto per la grande finale di X Factor 2022 - in onda domani dalle ore 21.15 su Sky, Now e in simulcast ...X Factor 2022 finale. È stata un lungo viaggio musicale e umano, ricco di emozioni e colpi di scena. Un percorso iniziato con la rigidissima selezione delle Audition e proseguito con le sfide dei Live ...