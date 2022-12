Tutto pronto per Parma-Benevento | lunch match dell’Immacolata | i convocati da Pecchia e Cannavaro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi avvicina l’appuntamento di domani, giorno, neldeltime che dalle 12,30 vedrà contrapposte ile ilallo stadio ‘Tardini’ della città emiliana. I precedenti trasono solo 4 e tutti recentissimi. Il bilancio vede una vittoria a favore dei crociati, ottenuta l’anno scorso al Tardini al 97? grazie alla rete di Mihaila, e nessuna per la formazione campana. La sfida di ritorno invece si concluse in parità, con uno scialbo 0-0 inutile per entrambe le compagini. Le altre due sfide risalgono al campionato di Serie A 2020/2021 e terminarono 0-0 ae 2-2 in Campania, con le reti di Kurtic e Man per i crociati. Sono ventitré idi mister ...

