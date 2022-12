Roma | 14enne investito da un’auto | è in pericolo di vita

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ancora un incidente a, o meglio un investimento. Questa mattina nella Capitale, nella zona di Centocelle, un ragazzino di 14 anni è stato falciato da: il bimbo stava andando a scuola, stava attraversando la strada quando la vettura è sopraggiunta e lo ha centrato in pieno. L’automobilista si è immediatamente fermato a prestare i soccorsi, ma il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora, purtroppo, sembrerebbe essere in condizioni gravi.a Centocelle Ilsi trovava in via Filippo Parlatore, nei pressi del civico 49: ed è qui che stamattina, intorno alle 7.20, è stato travolto eda, una Ford Kuga. Alla guida della vettura un ragazzo italiano di 30 anni, che si è immediatamente fermato a prestare i ...

Il Corriere della Città

