Prima della Scala | attivisti ambientalisti imbrattano il teatro con vernice colorata | 5 fermati per il gesto di protesta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Hanno lanciatocontro l’ingresso delalladove questa sera si inaugura la stagione operistica con la tradizionale. A compiere il blitz sono stati 5di Ultima Generazione, prontamentepoi dalla polizia. Ildiè stato fatto intorno alle 7.50, quando il gruppo ha lanciatogialla, azzurra e rossa sulla facciata del, soprattutto dove ci sono le teche con le locandine che annunciano lo spettacolo di questa sera. Sono però subito stati bloccati da una pattuglia di poliziotti in servizio in zona. Sul posto è arrivato anche il personale dell’Amsa che ha ripulito i muri dallalavabile. ...

