Pensioni 2023 | ultimissime su opzione donna | salta variabile figli o mini proroga ‘secca’?

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si sta lavorando alla Camera per cercare di allentare, spiega al Il Sole 24 Ore il collega Rogari, le varie restrizioni imposte alla misura. In quanto il testo inserito in Legge di Bilancio, aggiungiamo noi, e su queste concordano in toto lavoratrici e sindacalisti, poco ricorda la natura della reale, avendone di fatto svuotato la platea imponendo limiti relativi al numero diavuti ed essendo destinata unicamente a categorie più fragili, una sorta di Ape social Mamma, potremmo chiamarla. Dopo il pressing serrato di Cgil, Cisl e Uil e del Comitatosocial e di tutte le donne, qualcosa parrebbe muoversi in merito ad eventuali modifiche. Ma quelle su cui si discute, siamo certi, non incontrerebbero comunque parere ...