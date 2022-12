No! Questo non è un mercenario americano nazista pronto a imbarcarsi per combattere in Ucraina

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) All’aeroporto di Seattle tutto procedeva tranquillamente, quando, dal nulla, un fanatico ha iniziato a urlare parole quasi incomprensibili e –invece si capiva benissimo – a fare il saluto romano nel bel mezzo della folla attonita. Ci è voluto poco prima che i video dell’evento, avvenuto in data 20 novembre 2022, facessero il giro del web. Tra le tanti condivisioni che ha ricevuto su Facebook, ci sono anche quelle di chi sostiene che l’uomo sia un «» che stava persu un volo per l’. La verità, però, è un’altra. Per chi ha fretta: C’è chi sostiene che unstatunitense abbia inneggiato alla sua fedeprima disu un volo per andare ain ...

