Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere | Calam Lynch si unisce al cast della seconda stagione

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)entra nelde Il: Glidel: accanto a lui, annunciate anche sette new entry., che ha debuttato nelladi Bridgerton, si è unito alprossimade Il: Glidel. Come annunciato proprio in queste ore da The Wrap, l'attore di Bridgertonentrerà ...