(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic –”. Ma per imbrattare, come sempre. I sedicenti difensori del pianeta si scatenano ancora una volta, in questo caso contro uno degli edifici più rappresentativi dell’arte italiana. L’imbrattailNon sembra esserci limite all’azione impulsiva di questi soggetti, negli ultimi mesi scatenatisi contro qualsiasi cosa rappresenti cultura e arte. L’imbratta, e stavolta il suo obiettivo è ildidi vernice all’ingresso. I soliti cartelli a corredo non possono mancare, come riportato da Rainews: “Ultima generazione, no gas nè carbone”. ...

Il Primato Nazionale

'alla Scala'. Ma per imbrattare, come sempre. I sedicenti difensori del pianeta si scatenano ancora una volta, in questo caso contro uno degli edifici più rappresentativi dell' arte ...Lo riconosco, una. Quando l'estetica dello smartphone diventa un pallino e ti manda in ... Poi ho fatto la pazzia di provare una Pela, canadese e molto. Non è di plastica, ma di ... Follia ambientalista, imbrattato anche il Teatro alla Scala di Milano Questa scelta sembra pura follia… viviamo in un periodo in cui abbiamo iniziato a soffrire in prima persona i danni del cambiamento climatico, l’aumento delle temperature, la scomparsa della biodivers ...